Агентство Европейского союза по кибербезопасности ENISA оценило уровень киберугроз для блока как существенный. В отчете State of Cybersecurity in the Union агентство отметило, что на протяжении 2025 и 2026 годов сохранялась значительная активность вредоносных вторжений, а организации оставались уязвимыми для прямых атак и взломов через недавно обнаруженные уязвимости. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Геополитический фактор

По оценке ENISA, развитие геополитической ситуации продолжает влиять на кибероперации, направленные против государств-членов ЕС. Наибольшую долю зарегистрированных киберинцидентов составляла деятельность по идеологическим мотивам, хотя такие атаки, как правило, имели ограниченное воздействие.

Наибольший объем сообщений об атаках приходился на хактивистские группы. Они преимущественно осуществляли DDoS-атаки на органы государственного управления, транспортный сектор и бизнес-услуги. В то же время связанные с государствами группировки продолжали кампании кибершпионажа против стран ЕС, в частности против государственных органов, чтобы собирать стратегическую информацию и потенциально похищать интеллектуальную собственность.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

ИИ в инструментах атак

ENISA также обратило внимание на все более широкое применение искусственного интеллекта злоумышленниками. Технологии ИИ используются для создания убедительных фишинговых писем, реалистичных поддельных видео- и аудиозаписей, автоматизации поиска уязвимостей и разработки вредоносного программного обеспечения.

Искусственный интеллект также применяется в голосовом фишинге и онлайн-мошенничестве с имитацией личности. Некоторые злоумышленники используют популярность генеративного ИИ, создавая мошеннические сайты для распространения вредоносного программного обеспечения.

Приоритеты защиты

Для усиления киберустойчивости ЕС агентство определило пять стратегических приоритетов. Среди них — эффективное внедрение законодательства, комплексные операционные возможности во время кризисов, усиление готовности к защите критической инфраструктуры, управление рисками в цепочках поставок и трансграничными зависимостями, а также долгосрочная общественная устойчивость через осведомленность, навыки и образование. ENISA также призвало укреплять обмен информацией и общее понимание ситуации для скоординированного реагирования на киберкризисы.

Читай нас в