ENISA评估欧盟网络威胁等级为严重——阿纳多卢通讯社

欧盟网络安全局ENISA将针对欧盟的网络威胁等级评估为严重。该机构在《欧盟网络安全状况》报告中指出，在2025年和2026年期间，恶意入侵活动仍然频繁，组织仍易遭受直接攻击，以及通过近期发现的漏洞实施的入侵。据阿纳多卢通讯社报道。

地缘政治因素

ENISA评估认为，地缘政治局势的发展继续影响针对欧盟成员国的网络行动。在已记录的网络事件中，出于意识形态动机的活动占比最大，尽管此类攻击通常影响有限。

攻击报告数量最多的是黑客行动主义团体。它们主要对公共行政机构、交通运输行业和商业服务发起DDoS攻击。与此同时，与国家有关联的团体继续针对欧盟国家开展网络间谍活动，包括针对政府机构，以收集战略信息并可能窃取知识产权。

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攻击工具中的人工智能

ENISA还关注到恶意行为者越来越广泛地使用人工智能。人工智能技术被用于制作具有说服力的网络钓鱼邮件、逼真的伪造视频和音频记录、自动化搜索漏洞以及开发恶意软件。

人工智能还被用于语音钓鱼和冒充身份的在线诈骗。一些恶意行为者利用生成式人工智能的流行，创建欺诈网站以传播恶意软件。

防护重点

为增强欧盟的网络韧性，该机构确定了五项战略重点。其中包括有效实施立法、在危机期间具备全面的运营能力、加强保护关键基础设施的准备、管理供应链和跨境依赖中的风险，以及通过提升认知、技能和教育实现长期社会韧性。ENISA还呼吁加强信息共享和对态势的共同理解，以协调应对网络危机。

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