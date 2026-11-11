法国选手科朗坦·奥罗在第13届跨大西洋Route du Rhum帆船赛中赢得IMOCA组别冠军，在法国海外省瓜德罗普完赛。他驾驶MACSF帆船从法国北部的圣马洛出发，用时9天17小时12分9秒完成赛程，《明镜周刊》报道。

首秀即创纪录

奥罗首次参加Route du Rhum，便将2022年创下的该组别原纪录提升了超过两天。据该媒体报道，决定性因素是起航次日风力减弱时，他选择了南线航路。

MACSF很快找到了风，而当时领跑的萨姆·古德柴尔德和安布罗焦·贝卡里亚则在更靠北的航路上损失了时间。此后奥罗再也没有被追上：他抵达终点时，其他IMOCA组别帆船至少落后270海里。

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其他名次的争夺

此前，奥罗的同胞汤姆·拉佩尔什已成为Route du Rhum所有组别的总冠军。他速度快得多的Ultim组别三体船SVR-Lazartigue于周六晚抵达瓜德罗普。

德国选手鲍里斯·赫尔曼驾驶Malizia 4，在IMOCA组别中很有希望获得第二名，预计将于周四中午抵达皮特尔角城。然而，领奖台席位尚未得到保证，因为古德柴尔德和法国女选手埃洛迪·博纳富斯可能超越Malizia 4。贝卡里亚在驾驶舱内跌倒后退出了比赛。

比赛期间，其他参赛者也发生了事故。2018年Route du Rhum冠军弗朗西斯·茹瓦永在爱尔兰附近翻船，随后被一艘货船的船员救起。维奥莱特·多朗日和罗曼·皮亚尔在碰撞后退出比赛。

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