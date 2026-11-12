在塞浦路斯，62%的公共部门及广义公共部门员工表示，在过去五年中曾在工作场所遭遇羞辱、侮辱或恐吓。这是一项全国性调查的结果，该调查基于2026年6月收集的5,148份有效匿名问卷。公务员工会Pasydy公布了这项调查结果，Cyprus Mail报道。

最常见的职场欺凌形式

在遭遇过职场欺凌的人中，81%将贬低、讽刺和侮辱性评论列为最常见的形式。另有48%报告称被排除在获取信息或参与工作流程之外，46%表示遭到过度或选择性的监督。

女性报告此类经历的比例高于男性：64.8%对56.1%。在遭遇职场欺凌的员工中，38%表示此类情况经常、非常经常或每天发生，而41%表示事件偶尔发生。

最常被指认为施害者的是管理人员

受害者的回答反映出职场层级的重要性：其中64%将管理人员列为施害者，包括49%指出其直接上级。另有33.1%报告称遭到同级同事的职场欺凌。与此同时，68%的受访者认为，职场层级会阻碍员工提出申诉或报告不当行为。

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超过半数受害者，即52%，从未报告过此类事件。38%曾进行非正式投诉，而仅10%提出了正式投诉。受访者列举的保持沉默原因包括认为举报不会产生结果、不信任现有机制以及害怕报复。

对保护机制缺乏信任

仅14%的研究参与者认为存在应对职场欺凌的机制，49%确信不存在此类机制，37%不了解这些机制。只有10%的受访者认为此类机制有效。

劳动部长马里诺斯·穆休塔斯表示，塞浦路斯于2024年批准了国际劳工组织第190号《暴力和骚扰公约》，而2025年的立法为公共和私营部门确立了保护措施。据他称，雇主必须实施预防政策、行为准则、员工培训，并指定人员处理投诉。同时，这位部长承认，仅靠法律还不够，并将提高员工意识、建立可获得的独立投诉机制以及培训管理人员列为优先事项。

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