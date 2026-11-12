Na Cyprze 62% pracowników sektora publicznego i szerszego sektora publicznego zgłosiło, że w ciągu ostatnich pięciu lat spotkało się w pracy z poniżaniem, obelgami lub zastraszaniem. Takie są wyniki ogólnokrajowego badania opartego na 5 148 ważnych anonimowych ankietach zebranych w czerwcu 2026 roku. Przedstawiono je w związku zawodowym urzędników państwowych Pasydy, informuje Cyprus Mail.

Najczęstsze przejawy mobbingu

Wśród osób, które doświadczyły mobbingu, 81% wskazało na umniejszanie, sarkazm i poniżające komentarze jako najczęstsze przejawy. Kolejne 48% zgłosiło wykluczenie z dostępu do informacji lub procedur pracy, a 46% — nadmierną lub wybiórczą kontrolę.

Kobiety częściej niż mężczyźni zgłaszały takie doświadczenia: 64,8% wobec 56,1%. Spośród pracowników, którzy zetknęli się z mobbingiem, 38% oświadczyło, że zdarzało się to często, bardzo często lub codziennie, natomiast 41% zgłosiło incydenty od czasu do czasu.

Najczęściej wskazywano kierowników

O znaczeniu hierarchii służbowej świadczą odpowiedzi osób poszkodowanych: 64% z nich wskazało kierownika jako sprawcę, w tym 49% — bezpośredniego przełożonego. Kolejne 33,1% zgłosiło mobbing ze strony współpracowników na tym samym poziomie. Jednocześnie 68% ankietowanych uważa, że hierarchia w miejscu pracy powstrzymuje pracowników przed składaniem skarg lub zgłaszaniem niewłaściwego zachowania.

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Ponad połowa poszkodowanych, 52%, nigdy nie zgłosiła takich przypadków. Nieformalnie skarżyło się 38%, a formalną skargę złożyło jedynie 10%. Wśród powodów milczenia respondenci wymieniali przekonanie o bezskuteczności zgłoszenia, brak zaufania do istniejących mechanizmów oraz obawę przed odwetem.

Brak zaufania do mechanizmów ochrony

Tylko 14% uczestników badania uważa, że istnieją mechanizmy przeciwdziałania mobbingowi w pracy, 49% jest przekonanych, że ich nie ma, a 37% nie wie o ich istnieniu. Za skuteczne uznało takie mechanizmy jedynie 10% respondentów.

Minister pracy Marinos Mousiouttas oświadczył, że Cypr ratyfikował w 2024 roku Konwencję nr 190 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą przemocy i molestowania w świecie pracy, a ustawodawstwo z 2025 roku ustanowiło ochronę dla sektora publicznego i prywatnego. Jak zaznaczył, pracodawcy muszą wprowadzać polityki prewencyjne, kodeksy postępowania, szkolenia personelu oraz wyznaczać osoby do rozpatrywania skarg. Jednocześnie minister przyznał, że same przepisy nie wystarczą, i jako priorytety wskazał zwiększanie świadomości pracowników, dostępne niezależne mechanizmy składania skarg oraz szkolenia dla kierowników.

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