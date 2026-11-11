Француз Корентен Оро победил в классе IMOCA в 13-й трансатлантической регате Route du Rhum, финишировав на Гваделупе — французском заморском департаменте. На яхте MACSF он преодолел дистанцию от Сен-Мало на севере Франции за 9 дней, 17 часов, 12 минут и 9 секунд, сообщает Der Spiegel.

Рекорд в дебютной гонке

Оро впервые выступил в Route du Rhum и улучшил предыдущий рекорд класса, установленный в 2022 году, более чем на двое суток. По данным издания, решающим стал выбор южного маршрута на следующий день после старта, когда ветер ослаб.

Яхта MACSF быстро нашла ветер, тогда как лидеры на тот момент — Сэм Гудчайлд и Амброджо Беккария — потеряли время на более северном маршруте. После этого Оро уже не удалось догнать: к моменту его прибытия к финишу другие яхты класса IMOCA отставали как минимум на 270 морских миль.

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Борьба за другие места

Абсолютным победителем Route du Rhum среди всех классов ранее стал соотечественник Оро Том Лаперш. Его значительно более быстрый тримаран класса Ultim SVR-Lazartigue прибыл на Гваделупу в субботу вечером.

Немец Борис Херрманн на Malizia 4 имел хорошие шансы занять второе место в классе IMOCA и, как ожидалось, должен был прибыть в Пуэнт-а-Питр в четверг в полдень. В то же время место на подиуме еще не было гарантировано, поскольку Гудчайлд и француженка Элодии Бонафус могли опередить Malizia 4. Беккария прекратил участие в регате после падения в кокпите.

Во время гонки также произошли инциденты с другими участниками. Победитель Route du Rhum 2018 года Франсис Жуайон перевернулся возле Ирландии, после чего его спас экипаж грузового судна. Виолетт Доранж и Ромен Пийяр сошли с дистанции после столкновения.

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