В США «Вашингтон Коммандерс» обыграли «Нью-Йорк Джайентс» со счетом 24:21 в матче NFL. За 57 секунд до окончания игры квотербек Джейден Дэниелс отдал 32-ярдовый пас на тачдаун Стефону Диггсу, который принес «Коммандерс» победу.

Три тачдауна Дэниелса

Как сообщает The Guardian, Дэниелс выполнил 23 точные передачи из 33 на 249 ярдов. Он отдал три паса на тачдауны — также Бену Синнотту и Антонио Уильямсу.

Перед решающей атакой квотербек «Вашингтона» завершил две подряд серии перехватами Джевона Холланда и Ар'Дариуса Вашингтона. В середине четвертой четверти «Джайентс» вышли вперед благодаря 66-ярдовому тачдауну после комбинации Джей Джея Маккарти и Айзеи Лайкли.

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Рекордный прием Диггса

«Джайентс» не смогли достаточно эффективно действовать в выносной игре, чтобы истекло время. После нескольких пантов «Вашингтон» получил возможность провести результативную серию, которой также способствовал штраф за помеху пасу.

Этот прием стал для Диггса 80-м тачдауном на приеме в карьере. Он стал 30-м игроком в истории лиги, достигшим этой отметки. После игры ресивер сказал, что для команды год был непростым, но она движется в правильном направлении.

Маккарти в своем первом домашнем старте за Нью-Йорк после перехода из Миннесоты в конце сентября набрал рекордные для себя 293 ярда пасом. Однако в последнюю минуту его перехватил Расул Дуглас. После победы «Коммандерс» имеют баланс 3-5-1, а «Джайентс», возглавляющие NFC East, — 5-3-1. «Вашингтон» сократил отставание от соперника до двух матчей и получил преимущество по дополнительным показателям после ничьей команд в прошлом месяце.

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