W USA Washington Commanders pokonali New York Giants 24:21 w meczu NFL. Na 57 sekund przed końcem spotkania rozgrywający Jayden Daniels podał 32-jardową piłkę na przyłożenie do Stefona Diggsa, co dało Commanders zwycięstwo.

Trzy przyłożenia Danielsa

Jak podaje The Guardian, Daniels zaliczył 23 celne podania na 33 próby, uzyskując 249 jardów. Rzucił trzy podania na przyłożenie — także do Bena Sinnottа i Antonio Williamsa.

Przed decydującą serią rozgrywający Washingtonu zakończył dwie kolejne serie przechwytami Jevona Hollanda i Ar'Dariusa Washingtona. W połowie czwartej kwarty Giants objęli prowadzenie dzięki 66-jardowemu przyłożeniu po akcji J.J. McCarthy'ego i Isaiaha Likely'ego.

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Rekordowe złapanie Diggsa

Giants nie byli w stanie na tyle skutecznie grać biegowo, by upłynął czas. Po kilku puntach Washington otrzymał okazję do przeprowadzenia punktowanej serii, której sprzyjała także kara za przeszkadzanie przy podaniu.

To złapanie było 80. przyłożeniem Diggsa po podaniu w karierze. Został 30. zawodnikiem w historii ligi, który osiągnął tę granicę. Po meczu skrzydłowy powiedział, że był to trudny rok dla zespołu, ale zmierza on we właściwym kierunku.

McCarthy w swoim pierwszym domowym starcie dla Nowego Jorku po przejściu z Minnesoty pod koniec września uzyskał rekordowe dla siebie 293 jardy podaniami. Jednak w ostatniej minucie przechwycił go Rasul Douglas. Po zwycięstwie Commanders mają bilans 3-5-1, a Giants, którzy prowadzą w NFC East, 5-3-1. Washington zmniejszył stratę do rywala do dwóch meczów i uzyskał przewagę w dodatkowych kryteriach po remisie drużyn w ubiegłym miesiącu.

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