在美国，华盛顿指挥官队在一场NFL比赛中以24比21击败纽约巨人队。比赛还剩57秒时，四分卫杰登·丹尼尔斯向斯特冯·迪格斯传出一记32码达阵传球，帮助指挥官队获胜。

丹尼尔斯完成三次达阵

据《卫报》报道，丹尼尔斯33次传球23次成功，推进249码。他送出三次达阵传球，另外两次分别传给本·辛诺特和安东尼奥·威廉姆斯。

在决定性的进攻回合之前，华盛顿的四分卫连续两次进攻均以被杰文·霍兰德和阿尔达里乌斯·华盛顿抄截告终。第四节中段，巨人队凭借J.J.麦卡锡和以赛亚·莱克利配合完成的66码达阵取得领先。

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迪格斯的纪录接球

巨人队未能通过足够有效的跑球进攻耗尽时间。在数次弃踢后，华盛顿获得了打出得分进攻回合的机会，传球干扰罚球也助推了这次进攻。

这次接球是迪格斯职业生涯第80次接球达阵。他成为联盟历史上第30位达到这一里程碑的球员。赛后，这名外接手表示，球队经历了艰难的一年，但正朝着正确方向前进。

麦卡锡在9月底从明尼苏达转会后，首次代表纽约在主场首发，传球推进293码，创下个人纪录。然而最后一分钟，他被拉苏尔·道格拉斯抄截。获胜后，指挥官队的战绩为3胜5负1平；领跑NFC East的巨人队战绩为5胜3负1平。华盛顿将与对手的差距缩小至两场，并在两队上个月战平后取得了附加指标上的优势。

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