Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA oceniła poziom cyberzagrożeń dla bloku jako znaczący. W raporcie State of Cybersecurity in the Union agencja wskazała, że w latach 2025 i 2026 utrzymywała się znaczna aktywność złośliwych włamań, a organizacje pozostawały podatne na bezpośrednie ataki i naruszenia zabezpieczeń poprzez niedawno wykryte luki. Informuje o tym Anadolu Agency.

Czynnik geopolityczny

Według oceny ENISA rozwój sytuacji geopolitycznej nadal wpływa na cyberoperacje wymierzone w państwa członkowskie UE. Największą część zarejestrowanych cyberincydentów stanowiła działalność motywowana ideologicznie, choć takie ataki zazwyczaj miały ograniczony wpływ.

Największa liczba zgłoszeń dotyczących ataków dotyczyła grup haktywistycznych. Prowadziły one głównie ataki DDoS na organy administracji publicznej, sektor transportowy i usługi dla biznesu. Jednocześnie grupy powiązane z państwami kontynuowały kampanie cyberszpiegowskie przeciwko krajom UE, w tym przeciwko organom rządowym, aby zbierać strategiczne informacje i potencjalnie kraść własność intelektualną.

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AI w narzędziach ataków

ENISA zwróciła również uwagę na coraz szersze wykorzystywanie sztucznej inteligencji przez złośliwych aktorów. Technologie AI są używane do tworzenia przekonujących wiadomości phishingowych, realistycznych fałszywych nagrań wideo i audio, automatyzacji wyszukiwania luk oraz opracowywania złośliwego oprogramowania.

Sztuczna inteligencja jest także wykorzystywana w phishingu głosowym i oszustwach internetowych z podszywaniem się pod inne osoby. Niektórzy złośliwi aktorzy wykorzystują popularność generatywnej AI, tworząc oszukańcze strony internetowe służące do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania.

Priorytety ochrony

Aby wzmocnić cyberodporność UE, agencja określiła pięć strategicznych priorytetów. Obejmują one skuteczne wdrażanie przepisów, kompleksowe zdolności operacyjne podczas kryzysów, zwiększenie gotowości do ochrony infrastruktury krytycznej, zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw i zależnościami transgranicznymi, a także długoterminową odporność społeczną poprzez świadomość, umiejętności i edukację. ENISA wezwała również do wzmocnienia wymiany informacji i wspólnego rozumienia sytuacji w celu skoordynowanej odpowiedzi na cyberkryzysy.

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