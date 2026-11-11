Komitet Sądowy Tajnej Rady Wielkiej Brytanii uchylił w Trynidadzie i Tobago przepisy, które kryminalizowały dobrowolne związki osób tej samej płci między dorosłymi. Orzeczenie londyńskiego sądu zakończyło trwający wiele lat proces sądowy i uchyliło przepisy z epoki kolonialnej, informuje Jerusalem Post.

Decyzja sądu jest ostateczna

Sąd uznał, że odpowiednie przepisy są niezgodne z podstawowym prawem człowieka do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Uchylone przepisy przewidywały odpowiedzialność karną za czyny określone w prawie jako „buggery” i „serious indecency”, a maksymalna kara mogła wynosić do pięciu lat pozbawienia wolności.

Sędzia Philip Sales zaznaczył, że współczesne rozumienie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego obejmuje orientację seksualną oraz prywatne stosunki seksualne między pełnoletnimi osobami za obopólną zgodą. Według niego przepisy mające na celu kryminalizację takich działań nie mogą być uzasadnione.

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Pozew złożono w 2017 roku

Pozew w lutym 2017 roku złożył 62-letni Jason Jones, posiadający obywatelstwo Trynidadu i Tobago oraz Wielkiej Brytanii. Twierdził on, że ustawa narusza jego prawa konstytucyjne. W kwietniu 2018 roku Wysoki Trybunał Trynidadu i Tobago uznał sporne przepisy za niekonstytucyjne.

Jednak w marcu 2025 roku sąd apelacyjny kraju częściowo uchylił tę decyzję po odwołaniu rządu. Następnie Jones zwrócił się do Tajnej Rady w Londynie. Jej decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Trynidad i Tobago jest niezależną republiką i członkiem Wspólnoty Narodów, jednak Tajna Rada nadal pozostaje dla tego kraju ostatnią instancją odwoławczą. Jest to pierwsza decyzja tego organu w sprawie dotyczącej dekryminalizacji dobrowolnych związków osób tej samej płci.

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