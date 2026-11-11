特立尼达和多巴哥废除禁止同性关系的规定——《耶路撒冷邮报》

英国枢密院司法委员会废除了特立尼达和多巴哥法律中将成年人之间自愿同性关系定为刑事犯罪的条款。伦敦法院的这一裁决结束了长达多年的法律诉讼，并废除了殖民时期的规定，据《耶路撒冷邮报》报道。

法院裁决为最终裁决

法院认定，相关条款与人们享有尊重私人和家庭生活这一基本人权不相符。被废除的条款规定，对法律定义为“buggery”和“serious indecency”的行为追究刑事责任，最高可判处五年监禁。

法官菲利普·塞尔斯指出，现代对尊重私人和家庭生活权利的理解涵盖性取向，以及成年人之间私下自愿发生的性关系。他表示，旨在将此类行为定为犯罪的法律无法得到正当化。

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诉讼于2017年提起

62岁的杰森·琼斯于2017年2月提起诉讼，他拥有特立尼达和多巴哥及英国国籍。他称，该法律侵犯了他的宪法权利。2018年4月，特立尼达和多巴哥高等法院认定有争议的条款违宪。

不过，2025年3月，该国上诉法院在政府提出上诉后部分推翻了这一裁决。此后，琼斯向伦敦枢密院提出上诉。其裁决为最终裁决，不得上诉。

特立尼达和多巴哥是一个独立共和国，也是英联邦成员，但枢密院仍是该国的终审上诉机构。这是该机构首次就自愿同性关系非刑事化案件作出裁决。

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