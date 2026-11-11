В Тринидаде и Тобаго отменили запрет на однополые отношения — Jerusalem Post

Судебный комитет Тайного совета Великобритании отменил в Тринидаде и Тобаго положения законодательства, которые криминализировали добровольные однополые отношения между взрослыми. Решение лондонского суда завершило многолетний судебный процесс и отменило нормы колониальной эпохи, сообщает Jerusalem Post.

Решение суда является окончательным

Суд признал, что соответствующие нормы не согласуются с фундаментальным правом человека на уважение частной и семейной жизни. Отмененные положения предусматривали уголовную ответственность за действия, определенные законом как «buggery» и «serious indecency», а максимальное наказание могло достигать пяти лет лишения свободы.

Судья Филип Сейлз отметил, что современное понимание права на уважение частной и семейной жизни охватывает сексуальную ориентацию и частные сексуальные отношения между совершеннолетними людьми по взаимному согласию. По его словам, законы, направленные на криминализацию таких действий, не могут быть оправданными.

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Иск был подан в 2017 году

Иск в феврале 2017 года подал 62-летний Джейсон Джонс, имеющий гражданство Тринидада и Тобаго и Великобритании. Он утверждал, что закон нарушает его конституционные права. В апреле 2018 года Высокий суд Тринидада и Тобаго признал спорные положения неконституционными.

Однако в марте 2025 года Апелляционный суд страны частично отменил это решение после апелляции правительства. После этого Джонс обратился в Тайный совет в Лондоне. Его решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Тринидад и Тобаго является независимой республикой и членом Содружества наций, однако Тайный совет по-прежнему остается для страны последней апелляционной инстанцией. Это первое решение данного органа по делу о декриминализации добровольных однополых отношений.

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