У Тринідаді і Тобаго скасували заборону на одностатеві стосунки — Jerusalem Post

Судовий комітет Таємної ради Великої Британії скасував у Тринідаді і Тобаго положення законодавства, які криміналізували добровільні одностатеві стосунки між дорослими. Рішення лондонського суду завершило багаторічний судовий процес і скасувало норми колоніальної доби, повідомляє Jerusalem Post.

Рішення суду є остаточним

Суд визнав, що відповідні норми не узгоджуються з фундаментальним правом людини на повагу до приватного та сімейного життя. Скасовані положення передбачали кримінальну відповідальність за дії, визначені законом як «buggery» та «serious indecency», а максимальне покарання могло сягати п’яти років ув’язнення.

Суддя Філіп Сейлз зазначив, що сучасне розуміння права на повагу до приватного і сімейного життя охоплює сексуальну орієнтацію та приватні сексуальні стосунки між повнолітніми людьми за взаємною згодою. За його словами, закони, спрямовані на криміналізацію таких дій, не можуть бути виправданими.

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Позов подали у 2017 році

Позов у лютому 2017 року подав 62-річний Джейсон Джонс, який має громадянство Тринідаду і Тобаго та Великої Британії. Він стверджував, що закон порушує його конституційні права. У квітні 2018 року Високий суд Тринідаду і Тобаго визнав спірні положення неконституційними.

Проте в березні 2025 року Апеляційний суд країни частково скасував це рішення після апеляції уряду. Після цього Джонс звернувся до Таємної ради в Лондоні. Її рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Тринідад і Тобаго є незалежною республікою та членом Співдружності націй, однак Таємна рада досі залишається для країни останньою апеляційною інстанцією. Це перше рішення цього органу у справі щодо декриміналізації добровільних одностатевих стосунків.

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