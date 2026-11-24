Sonda Hera Europejskiej Agencji Kosmicznej przesłała zdjęcie podwójnego układu asteroid Didymos, na którym widać cień mniejszego obiektu, Dimorfosa, na powierzchni większej asteroidy. Efekt ten powstał, gdy Dimorfos zasłonił Słońce dla części powierzchni Didymosa, informuje Space.com.

Podwójny układ asteroid

Didymos i Dimorfos tworzą podwójny układ asteroid: Dimorfos jest satelitą większego Didymosa. Zdjęcie zostało przesłane na Ziemię, gdy Hera zbliżała się do układu, który znajdował się około 195 mln kilometrów od naszej planety.

Na obrazie można także dostrzec liczne nieregularne głazy i skały na obu ciałach. Naukowcy zaliczają Didymosa do asteroid typu „kupę gruzu” — nie jest to jednolite ciało, lecz skupisko głazów, pyłu, żwiru i innych fragmentów utrzymywanych przez własną grawitację asteroidy.

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Badanie skutków misji DART

Hera ma dotrzeć do układu 25 listopada. Misja zbada skutki eksperymentu NASA DART: we wrześniu 2022 roku kinetyczny impaktor uderzył w Dimorfosa, aby sprawdzić możliwość zmiany trajektorii asteroidy. Podobne misje mogą potencjalnie zostać wykorzystane do odchylenia asteroidy zagrażającej zderzeniem z Ziemią.

Europejska Agencja Kosmiczna planuje również opublikować pierwsze pełne zdjęcia z misji Hera.

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