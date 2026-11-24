Зонд Европейского космического агентства Hera передал снимок двойной астероидной системы Дидим, на котором видна тень меньшего объекта Диморфоса на поверхности более крупного астероида. Такой эффект возник, когда Диморфос заслонил Солнце для части поверхности Дидима, сообщает Space.com.

Двойная астероидная система

Дидим и Диморфос образуют двойную астероидную систему: Диморфос является спутником более крупного Дидима. Снимок был передан на Землю, когда Hera приближалась к системе, находившейся примерно в 195 млн километров от нашей планеты.

На изображении также можно разглядеть многочисленные неровные валуны и камни на обоих телах. Ученые относят Дидим к астероидам типа «куча обломков» — это не сплошное тело, а скопление валунов, пыли, гравия и других фрагментов, которые удерживает собственная гравитация астероида.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Исследование последствий миссии DART

Hera должна прибыть к системе 25 ноября. Миссия будет изучать последствия эксперимента NASA DART: в сентябре 2022 года кинетический ударный аппарат врезался в Диморфос, чтобы проверить возможность изменения траектории астероида. Подобные миссии потенциально могут быть использованы для отклонения астероида, угрожающего столкновением с Землей.

Европейское космическое агентство также планирует опубликовать первые полные изображения миссии Hera.

Читай нас в