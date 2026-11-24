Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) ostrzegł, że dane opublikowane w 2027 roku mogą wykazać wzrost liczby nowych zakażeń HIV po długotrwałym spadku. Organizacja wiąże ryzyko odwrócenia trendu z ograniczeniem międzynarodowego finansowania programów przeciwdziałania HIV oraz zakłóceniami w świadczeniu usług.

W corocznej globalnej aktualizacji UNAIDS wskazał, że świat zbliżył się do opanowania pandemii HIV, jednak zmiany w finansowaniu zagrażają temu postępowi. Informuje o tym Deutsche Welle.

Pozytywna dynamika w 2025 roku

Według szacunków UNAIDS w 2025 roku na świecie z HIV żyło 41 mln osób, z których 32,1 mln otrzymywało terapię antyretrowirusową. Liczba nowych zakażeń wyniosła 1,2 mln, wobec 1,3 mln rok wcześniej. Dla porównania, w 1994 roku, w szczytowym okresie rozprzestrzeniania się infekcji, odnotowano 3,5 mln nowych przypadków.

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Liczba zgonów z przyczyn związanych z AIDS spadła w 2025 roku do około 570 tys., najniższego poziomu od ponad dwóch dekad. W 2024 roku wskaźnik ten wynosił 600 tys., a w 2010 roku — 1,3 mln. UNAIDS wyjaśnił postęp szerszym dostępem do leczenia oraz poprawą jakości programów medycznych.

Cięcia finansowania

Międzynarodowe finansowanie programów przeciwdziałania HIV zmniejszyło się w ciągu ostatniego roku o 18%, podał UNAIDS. Wkłady USA, które pozostają największym międzynarodowym źródłem wsparcia takich programów, spadły o 26% między 2024 a 2025 rokiem.

Jednocześnie wypłaty Globalnego Funduszu Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią zmniejszyły się w 2025 roku o 13%. Dyrektorka wykonawcza UNAIDS Winnie Byanyima powiedziała Reutersowi, że organizacja już dostrzega oznaki możliwego cofnięcia osiągnięć, choć nadal nie ma danych o nowym wzroście zakażeń. ONZ w 2015 roku wyznaczyła cel zakończenia AIDS do 2030 roku.

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