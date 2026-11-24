Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) предупредила, что данные, обнародованные в 2027 году, могут свидетельствовать о росте числа новых ВИЧ-инфекций после продолжительного снижения. Организация связывает риск разворота тенденции с сокращением международного финансирования программ противодействия ВИЧ и перебоями в предоставлении услуг.

В ежегодном глобальном обновлении UNAIDS отметила, что мир приблизился к контролю над пандемией ВИЧ, однако изменения в финансировании ставят этот прогресс под угрозу. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Положительная динамика в 2025 году

По оценке UNAIDS, в 2025 году в мире с ВИЧ жили 41 млн человек, из которых 32,1 млн получали антиретровирусную терапию. Число новых случаев инфицирования составило 1,2 млн против 1,3 млн годом ранее. Для сравнения, в 1994 году, на пике распространения инфекции, было зафиксировано 3,5 млн новых случаев.

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Число смертей от причин, связанных со СПИДом, в 2025 году снизилось примерно до 570 тыс. — самого низкого уровня более чем за два десятилетия. В 2024 году этот показатель составлял 600 тыс., а в 2010 году — 1,3 млн. В UNAIDS объяснили прогресс более широким доступом к лечению и улучшением качества медицинских программ.

Сокращение финансирования

Международное финансирование программ противодействия ВИЧ за последний год сократилось на 18%, сообщила UNAIDS. Взносы США, которые остаются крупнейшим международным источником поддержки таких программ, между 2024 и 2025 годами уменьшились на 26%.

Одновременно выплаты Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в 2025 году сократились на 13%. Исполнительный директор UNAIDS Винни Бьянима заявила Reuters, что организация уже видит признаки возможного сворачивания достижений, хотя данных о новом росте инфекций пока нет. ООН в 2015 году поставила цель покончить со СПИДом к 2030 году.

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