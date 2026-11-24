联合国艾滋病规划署（UNAIDS）警告称，2027年公布的数据可能显示，在长期下降后，新增HIV感染人数出现增长。该组织将趋势逆转的风险与国际HIV防治项目资金削减以及服务提供中断联系起来。

UNAIDS在年度全球更新报告中表示，世界已接近控制HIV大流行，但资金变化正使这一进展面临风险。德国之声报道。

2025年的积极趋势

根据UNAIDS的估计，2025年全球共有4100万人感染HIV，其中3210万人接受了抗逆转录病毒治疗。新增感染病例为120万例，低于一年前的130万例。作为对比，1994年感染传播达到高峰时，记录到350万例新增病例。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

2025年，与艾滋病相关原因导致的死亡人数降至约57万，达到二十多年来的最低水平。2024年该数字为60万，2010年为130万。UNAIDS将这一进展归因于更广泛的治疗可及性以及医疗项目质量的改善。

资金削减

UNAIDS表示，过去一年中，国际HIV防治项目资金减少了18%。美国捐款仍是此类项目最大的国际支持来源，但在2024年至2025年间减少了26%。

与此同时，全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金2025年的拨款减少了13%。UNAIDS执行主任温妮·比亚尼马对路透社表示，该组织已看到成果可能倒退的迹象，尽管目前尚无关于感染病例再次增加的数据。联合国于2015年设定目标，至2030年终结艾滋病。

关注我们在