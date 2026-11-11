W USA sekretarz skarbu Scott Bessent przeniósł się ze swojego domu do bazy wojskowej po groźbach pod jego adresem ze strony Iranu. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na poinformowane źródła i cytując „The New York Times”.

Okoliczności przeprowadzki

Według „The New York Times” nie udało się od razu ustalić stopnia powagi gróźb pod adresem Bessenta. Departament Skarbu USA nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pod koniec ubiegłego miesiąca wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiego wywiadu ostrzegł w notatce służbowej, do której dotarł Reuters, że Iran zintensyfikował próby atakowania amerykańskiego personelu. Według jego oceny plany Teheranu dotyczące zabójstw obywateli USA osiągnęły „zaawansowane etapy”.

Ocena amerykańskich urzędników

Iran wcześniej zaprzeczał, że planuje ataki na urzędników i inne osoby na terytorium USA. Jednocześnie, jak pisze Jerusalem Post, amerykańscy urzędnicy uważają, że możliwości Iranu w zakresie przeprowadzania zakrojonych na szeroką skalę ataków w Stanach Zjednoczonych i innych miejscach za granicą są ograniczone.

Czytaj nas na