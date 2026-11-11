В США министр финансов Скотт Бессент переехал из своего дома на военную базу после угроз его жизни со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Jerusalem Post, которая цитирует The New York Times.

Обстоятельства переезда

По данным The New York Times, степень серьезности угроз в адрес Бессента сразу установить не удалось. Министерство финансов США не ответило на запрос о комментарии.

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В конце прошлого месяца высокопоставленный сотрудник американской разведки предупредил в служебной записке, с которой ознакомилось Reuters, что Иран усилил попытки атаковать американский персонал. По его оценке, планы Тегерана по убийствам граждан США достигли «продвинутых стадий».

Оценка американских чиновников

Иран ранее отрицал, что планирует нападения на чиновников и других людей на территории США. В то же время, как пишет Jerusalem Post, американские чиновники считают ограниченными возможности Ирана осуществлять масштабные атаки в Соединенных Штатах и на других территориях за рубежом.

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