Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун переизбран — The Hill

В США лидер республиканцев в Сенате Джон Тун был переизбран на новый срок. Как сообщает The Hill, решение приняли аккламацией после многочасовых споров в республиканской конференции.

Помощник республиканцев в Сенате объявил о переизбрании Туна во вторник в 15:40. Часть сенаторов-республиканцев возражала против проведения выборов руководства на этой неделе, однако никто не выдвинул кандидатуру против Туна.

Требования консервативного крыла

Председатель бюджетного комитета Сената Рон Джонсон требовал отложить выборы руководства и угрожал покинуть заседание, если процедуру проведут немедленно. После решения коллег продолжить выборы Джонсон вышел со встречи.

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Вместе с председателем Руководящего комитета Сената Риком Скоттом и сенатором Майком Ли он требовал, чтобы Тун представил план работы на переходный период до вступления нового Конгресса в должность. Консервативные сенаторы призвали вынести на рассмотрение пакет бюджетного согласования для финансирования Министерства обороны и использовать его для продвижения SAVE America Act. Этот пакет правил предусматривает подтверждение гражданства при регистрации избирателей и удостоверение личности с фотографией при голосовании.

Приоритеты на завершение срока

Тун сообщил коллегам, что хочет сосредоточиться на утверждении 23 кандидатов Трампа на судебные должности, а также более 100 кандидатов президента на должности в исполнительной власти. Одним из приоритетов он также назвал финансирование правительства, поскольку следующий дедлайн для предотвращения прекращения его работы приходится на 11 декабря.

Сенаторы Джош Хоули и Дэвид Маккормик также поддержали отсрочку выборов руководства. Они призвали обсудить причины крупных потерь Республиканской партии на выборах предыдущей недели и пересмотреть партийную повестку. В то же время большинство республиканцев в Сенате поддержало Туна, стремясь завершить внутрипартийный спор и перейти к работе над повесткой переходного периода.

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