Lider republikanów w Senacie John Thune ponownie wybrany — The Hill

W Stanach Zjednoczonych lider republikanów w Senacie John Thune został ponownie wybrany na nową kadencję. Jak podaje The Hill, decyzję podjęto przez aklamację po wielogodzinnych sporach w konferencji republikańskiej.

Pomocnik republikanów w Senacie ogłosił ponowny wybór Thune'a we wtorek o godz. 15:40. Część republikańskich senatorów sprzeciwiała się przeprowadzeniu wyborów kierownictwa w tym tygodniu, jednak nikt nie zgłosił kandydatury przeciwko Thune'owi.

Żądania konserwatywnego skrzydła

Przewodniczący senackiej Komisji Budżetowej Ron Johnson domagał się odroczenia wyborów kierownictwa i groził opuszczeniem posiedzenia, jeśli procedura zostanie przeprowadzona natychmiast. Po decyzji kolegów o kontynuowaniu wyborów Johnson opuścił spotkanie.

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Wraz z przewodniczącym Senackiego Komitetu Sterującego Rickiem Scottem i senatorem Mikiem Lee domagał się, aby Thune przedstawił plan pracy na okres przejściowy do czasu objęcia urzędu przez nowy Kongres. Konserwatywni senatorowie wezwali do rozpatrzenia pakietu uzgodnień budżetowych na finansowanie Departamentu Obrony i wykorzystania go do promowania SAVE America Act. Ten pakiet zasad przewiduje potwierdzenie obywatelstwa przy rejestracji wyborców oraz dokument tożsamości ze zdjęciem podczas głosowania.

Priorytety na zakończenie kadencji

Thune poinformował kolegów, że chce skupić się na zatwierdzeniu 23 kandydatów Trumpa na stanowiska sędziowskie, a także ponad 100 kandydatów prezydenta na stanowiska władzy wykonawczej. Jako jeden z priorytetów wskazał także finansowanie rządu, ponieważ kolejny termin uniknięcia zawieszenia jego działalności przypada na 11 grudnia.

Senatorowie Josh Hawley i David McCormick również poparli odroczenie wyborów kierownictwa. Wezwali do omówienia przyczyn dużych strat Partii Republikańskiej w wyborach z poprzedniego tygodnia oraz do przeglądu programu partii. Jednocześnie większość republikanów w Senacie poparła Thune'a, dążąc do zakończenia wewnątrzpartyjnego sporu i przejścia do prac nad programem okresu przejściowego.

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