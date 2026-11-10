参议院共和党领袖约翰·图恩连任——《国会山报》

美国参议院共和党领袖约翰·图恩获连任，任期延长。正如《国会山报》报道的那样，在共和党党团进行了数小时的争论后，这一决定以鼓掌表决方式作出。

一名参议院共和党助理于周二15时40分宣布图恩连任。部分共和党参议员反对在本周举行领导层选举，但没有人提出与图恩竞争的候选人资格。

保守派阵营的要求

参议院预算委员会主席罗恩·约翰逊要求推迟领导层选举，并威胁称如果立即进行该程序，他将离开会议。在同僚决定继续选举后，约翰逊离开了会议。

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他与参议院指导委员会主席里克·斯科特及参议员迈克·李一道，要求图恩在新一届国会就职前提交过渡时期的工作计划。保守派参议员呼吁将一项为国防部提供资金的预算协调方案提交审议，并利用该方案推动《拯救美国法案》。这套规则规定，选民登记时须确认公民身份，投票时须出示带照片的身份证件。

任期结束前的优先事项

图恩告诉同僚，他希望重点确认23名特朗普提名的司法职位候选人，以及100多名总统提名的行政部门职位候选人。他还将政府拨款列为优先事项之一，因为避免政府停摆的下一个截止日期是12月11日。

参议员乔什·霍利和戴维·麦考密克也支持推迟领导层选举。他们呼吁讨论共和党在前一周选举中遭受重大失利的原因，并重新审视党的议程。与此同时，参议院中大多数共和党人支持图恩，希望结束党内争端并着手推进过渡时期议程。

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