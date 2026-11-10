CoreWeave повысила прогноз после роста выручки на 168% — CNBC

Компания CoreWeave, большая часть доходов которой поступает из США, отчиталась о росте выручки в третьем квартале на 168% в годовом выражении — до $3,66 млрд. Это превысило консенсус-прогноз в $3,55 млрд. Как сообщает CNBC, после публикации отчетности акции компании выросли на внебиржевых торгах.

Квартальные результаты

Выручка CoreWeave годом ранее составляла $1,36 млрд. Компания зафиксировала чистый убыток в $709 млн, или $1,27 на акцию, тогда как годом ранее он равнялся $110 млн. CNBC также называет $1,27 скорректированным убытком на акцию, однако отмечает, что пока неясно, можно ли этот показатель напрямую сопоставлять с консенсус-оценкой LSEG в $1,16 убытка на акцию.

За последний месяц рыночная стоимость CoreWeave сократилась более чем на 40%. Компания и другие поставщики облачных вычислительных мощностей на базе графических процессоров находятся под давлением из-за оттока инвесторов из сегмента инфраструктуры искусственного интеллекта и роста процентных ставок. Доходность некоторых облигаций CoreWeave недавно превысила 16%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обновленный прогноз

Руководство CoreWeave повысило прогноз на 2026 год: компания ожидает скорректированную операционную прибыль в диапазоне $1,275–1,375 млрд при выручке от $13 млрд до $13,3 млрд. Ранее прогноз предусматривал $960 млн–1,15 млрд скорректированной операционной прибыли и $12,4–13,2 млрд выручки. Аналитики Visible Alpha ожидали $1,07 млрд операционной прибыли, а опрошенные LSEG аналитики — $12,86 млрд выручки.

CoreWeave также подтвердила цель достичь 1,85 ГВт активной мощности к концу 2026 года. Капитальные расходы за полный год компания оценивает в $37–39 млрд. По состоянию на конец третьего квартала ее долг составлял почти $47 млрд, а портфель будущей выручки вырос до $132,5 млрд против $104 млрд в июне.

В течение квартала CoreWeave сообщила о планах открыть первые дата-центры в Азии и представила сервис Forge для запуска и оценки моделей искусственного интеллекта.

Читай нас в