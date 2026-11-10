CoreWeave营收增长168%后上调预测——CNBC

收入大部分来自美国的CoreWeave报告称，其第三季度营收同比增长168%，达到36.6亿美元。这超过了35.5亿美元的市场一致预期。据CNBC报道，在财报发布后，该公司股价在盘后交易中上涨。

季度业绩

CoreWeave一年前的营收为13.6亿美元。该公司录得净亏损7.09亿美元，即每股亏损1.27美元，而一年前净亏损为1.10亿美元。CNBC也将1.27美元称为调整后每股亏损，但指出，目前尚不清楚该指标能否与LSEG每股亏损1.16美元的市场一致预期直接比较。

过去一个月，CoreWeave的市值已下跌超过40%。由于投资者撤离人工智能基础设施领域以及利率上升，该公司和其他基于图形处理器的云计算能力供应商正面临压力。部分CoreWeave债券的收益率近期超过16%。

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更新后的预测

CoreWeave管理层上调了2026年预测：公司预计，在营收130亿至133亿美元的情况下，调整后营业利润将为12.75亿至13.75亿美元。此前的预测为调整后营业利润9.6亿至11.5亿美元、营收124亿至132亿美元。Visible Alpha分析师预计营业利润为10.7亿美元，而接受LSEG调查的分析师预计营收为128.6亿美元。

CoreWeave还确认了到2026年底实现1.85吉瓦活跃容量的目标。该公司预计全年资本支出为370亿至390亿美元。截至第三季度末，其债务接近470亿美元，未来收入订单储备从6月的1040亿美元增至1325亿美元。

在本季度内，CoreWeave宣布计划在亚洲开设首批数据中心，并推出了用于启动和评估人工智能模型的Forge服务。

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