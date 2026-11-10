CoreWeave podniosła prognozę po wzroście przychodów o 168% — CNBC

CoreWeave, której większość przychodów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, poinformowała o wzroście przychodów w trzecim kwartale o 168% rok do roku, do 3,66 mld dolarów. Wynik ten przekroczył konsensusową prognozę na poziomie 3,55 mld dolarów. Jak podaje CNBC, po publikacji wyników akcje spółki wzrosły w handlu posesyjnym.

Wyniki kwartalne

Przychody CoreWeave rok wcześniej wyniosły 1,36 mld dolarów. Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 709 mln dolarów, czyli 1,27 dolara na akcję, wobec 110 mln dolarów rok wcześniej. CNBC również określa 1,27 dolara jako skorygowaną stratę na akcję, lecz zaznacza, że nadal nie jest jasne, czy wskaźnik ten można bezpośrednio porównać z konsensusową oceną LSEG, wynoszącą 1,16 dolara straty na akcję.

W ciągu ostatniego miesiąca wartość rynkowa CoreWeave spadła o ponad 40%. Spółka i inni dostawcy mocy obliczeniowej w chmurze opartej na procesorach graficznych znajdują się pod presją z powodu odpływu inwestorów z segmentu infrastruktury sztucznej inteligencji oraz wzrostu stóp procentowych. Rentowność niektórych obligacji CoreWeave niedawno przekroczyła 16%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zaktualizowana prognoza

Kierownictwo CoreWeave podniosło prognozę na 2026 rok: spółka oczekuje skorygowanego zysku operacyjnego w przedziale od 1,275 mld do 1,375 mld dolarów przy przychodach od 13 mld do 13,3 mld dolarów. Wcześniejsza prognoza zakładała od 960 mln do 1,15 mld dolarów skorygowanego zysku operacyjnego oraz przychody od 12,4 mld do 13,2 mld dolarów. Analitycy Visible Alpha oczekiwali 1,07 mld dolarów zysku operacyjnego, a analitycy ankietowani przez LSEG — 12,86 mld dolarów przychodów.

CoreWeave potwierdziła również cel osiągnięcia 1,85 GW aktywnej mocy do końca 2026 roku. Spółka szacuje całoroczne nakłady kapitałowe na 37–39 mld dolarów. Na koniec trzeciego kwartału jej zadłużenie wynosiło niemal 47 mld dolarów, a portfel przyszłych przychodów wzrósł do 132,5 mld dolarów ze 104 mld dolarów w czerwcu.

W trakcie kwartału CoreWeave poinformowała o planach otwarcia pierwszych centrów danych w Azji oraz zaprezentowała Forge, usługę do uruchamiania i oceny modeli sztucznej inteligencji.

Czytaj nas na