CoreWeave підвищила прогноз після зростання виручки на 168% — CNBC

Компанія CoreWeave, більшість доходів якої надходить зі США, відзвітувала про зростання виручки у третьому кварталі на 168% у річному вимірі — до $3,66 млрд. Це перевищило консенсус-прогноз у $3,55 млрд. Як повідомляє CNBC, після публікації звітності акції компанії зросли на позабіржових торгах.

Квартальні результати

Виручка CoreWeave роком раніше становила $1,36 млрд. Компанія зафіксувала чистий збиток у $709 млн, або $1,27 на акцію, тоді як роком раніше він дорівнював $110 млн. CNBC також називає $1,27 скоригованим збитком на акцію, однак зазначає, що поки незрозуміло, чи можна цей показник безпосередньо зіставляти з консенсус-оцінкою LSEG у $1,16 збитку на акцію.

За останній місяць ринкова вартість CoreWeave скоротилася більш ніж на 40%. Компанія та інші постачальники хмарних обчислювальних потужностей на базі графічних процесорів перебувають під тиском через відтік інвесторів із сегмента інфраструктури штучного інтелекту та зростання відсоткових ставок. Дохідність деяких облігацій CoreWeave нещодавно перевищила 16%.

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Оновлений прогноз

Керівництво CoreWeave підвищило прогноз на 2026 рік: компанія очікує скоригований операційний прибуток у діапазоні $1,275–1,375 млрд за виручки від $13 млрд до $13,3 млрд. Раніше прогноз передбачав $960 млн–1,15 млрд скоригованого операційного прибутку та $12,4–13,2 млрд виручки. Аналітики Visible Alpha очікували $1,07 млрд операційного прибутку, а опитані LSEG аналітики — $12,86 млрд виручки.

CoreWeave також підтвердила ціль досягти 1,85 ГВт активної потужності до кінця 2026 року. Капітальні витрати за повний рік компанія оцінює у $37–39 млрд. Станом на кінець третього кварталу її борг становив майже $47 млрд, а портфель майбутньої виручки зріс до $132,5 млрд проти $104 млрд у червні.

Протягом кварталу CoreWeave повідомила про плани відкрити перші дата-центри в Азії та представила сервіс Forge для запуску й оцінювання моделей штучного інтелекту.

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