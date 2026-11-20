Міністерство сільського господарства США вивело з роботи низку застосунків після кіберінциденту. Це порушило роботу фінансових інструментів, які використовують для виплат фермерам, повідомляє Anadolu Agency.

Скидання паролів баз даних

За даними Nextgov/FCW і Government Executive, про інцидент усередині відомства повідомили на початку тижня. Центр операцій з кібербезпеки та захисту приватності міністерства виявив інцидент, після чого підрозділ інформаційних послуг мав скинути всі паролі до баз даних у всіх середовищах.

В електронному листі виконувача обов’язків заступника головного директора з інформаційних технологій Центру бізнес-послуг із виробництва та збереження сільськогосподарської продукції Кріса Роттлера зазначалося, що це потребує скидання всіх застосунків і спричиняє перебої в їхній роботі.

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Перебої можуть тривати

У технічному бюлетені, датованому четвергом, зазначалося, що роботи з обслуговування систем тривають. У документі також ішлося, що застосунки можуть і надалі періодично працювати зі збоями протягом тижня.

Станом на другу половину дня четверга частина співробітників також мала проблеми з підключенням через віртуальну приватну мережу VPN. Хто здійснив проникнення в системи міністерства та чи були з них виведені дані, залишається нез'ясованим.

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