Министерство сельского хозяйства США вывело из работы ряд приложений после киберинцидента. Это нарушило работу финансовых инструментов, используемых для выплат фермерам, сообщает Anadolu Agency.

Сброс паролей баз данных

По данным Nextgov/FCW и Government Executive, об инциденте внутри ведомства сообщили в начале недели. Центр операций по кибербезопасности и защите конфиденциальности министерства выявил инцидент, после чего подразделение информационных услуг должно было сбросить все пароли к базам данных во всех средах.

В электронном письме исполняющего обязанности заместителя главного директора по информационным технологиям Центра бизнес-услуг по производству и сохранению сельскохозяйственной продукции Криса Роттлера указывалось, что это требует сброса всех приложений и вызывает перебои в их работе.

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Перебои могут продолжаться

В техническом бюллетене, датированном четвергом, отмечалось, что работы по обслуживанию систем продолжаются. В документе также говорилось, что приложения могут и далее периодически работать со сбоями в течение недели.

Во второй половине дня в четверг часть сотрудников также испытывала проблемы с подключением через виртуальную частную сеть VPN. Кто проник в системы министерства и были ли из них выведены данные, остается невыясненным.

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