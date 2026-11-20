Минсельхоз США отключил ряд приложений после киберинцидента — Anadolu Agency
Министерство сельского хозяйства США вывело из работы ряд приложений после киберинцидента. Это нарушило работу финансовых инструментов, используемых для выплат фермерам, сообщает Anadolu Agency.
Сброс паролей баз данных
По данным Nextgov/FCW и Government Executive, об инциденте внутри ведомства сообщили в начале недели. Центр операций по кибербезопасности и защите конфиденциальности министерства выявил инцидент, после чего подразделение информационных услуг должно было сбросить все пароли к базам данных во всех средах.
В электронном письме исполняющего обязанности заместителя главного директора по информационным технологиям Центра бизнес-услуг по производству и сохранению сельскохозяйственной продукции Криса Роттлера указывалось, что это требует сброса всех приложений и вызывает перебои в их работе.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Перебои могут продолжаться
В техническом бюллетене, датированном четвергом, отмечалось, что работы по обслуживанию систем продолжаются. В документе также говорилось, что приложения могут и далее периодически работать со сбоями в течение недели.
Во второй половине дня в четверг часть сотрудников также испытывала проблемы с подключением через виртуальную частную сеть VPN. Кто проник в системы министерства и были ли из них выведены данные, остается невыясненным.