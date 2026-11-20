Departament Rolnictwa USA wyłączył kilka aplikacji po cyberincydencie. Zakłóciło to działanie narzędzi finansowych wykorzystywanych do wypłat dla rolników, informuje Anadolu Agency.

Resetowanie haseł do baz danych

Według Nextgov/FCW i Government Executive o incydencie poinformowano wewnątrz resortu na początku tygodnia. Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Prywatności ministerstwa wykryło incydent, po czym jednostka usług informacyjnych musiała zresetować wszystkie hasła do baz danych we wszystkich środowiskach.

W e-mailu Chrisa Rottlera, pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora ds. informatyki w Centrum Usług Biznesowych Produkcji Rolnej i Ochrony Zasobów, wskazano, że wymaga to zresetowania wszystkich aplikacji i powoduje zakłócenia w ich działaniu.

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Zakłócenia mogą trwać

W biuletynie technicznym opatrzonym datą czwartkową wskazano, że trwają prace konserwacyjne systemów. W dokumencie zaznaczono również, że aplikacje mogą nadal okresowo działać z zakłóceniami przez cały tydzień.

W czwartkowe popołudnie część pracowników miała również problemy z połączeniem przez wirtualną sieć prywatną VPN. Nadal nie ustalono, kto włamał się do systemów ministerstwa i czy wyprowadzono z nich jakiekolwiek dane.

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