Sony отменила сетевой шутер Fairgames — The Verge

Sony отменила разработку Fairgames — игры об ограблениях, анонсированной в 2023 году. Как сообщает The Verge со ссылкой на Bloomberg, решение было принято после недавнего тестирования проекта.

Результаты тестирования

В опубликованном Bloomberg фрагменте внутренней записки руководства говорится, что отзывы игроков и показатели удержания аудитории были неоднозначными и не достигли установленных целей. Среди факторов решения также назвали сложные рыночные условия в сегменте PvP-шутеров.

По данным Bloomberg, отмена Fairgames не приведет к сокращению сотрудников. Разработчики Haven Studios продолжат поддерживать другие студии PlayStation. Sony приобрела Haven Studios в 2022 году.

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Планы относительно сервисных игр

Fairgames была частью масштабных планов Sony относительно игр с сервисной моделью для PlayStation. Компания ранее отменила отдельные запланированные сервисные проекты во франшизах God of War и The Last of Us, а также закрыла Concord вскоре после неудачного запуска.

В то же время у Sony есть успешный сервисный проект Helldivers 2, доступный также на Xbox. Marathon от Bungie, вышедшая в этом году, имела сложный старт, однако студия анонсировала декабрьское обновление с кооперативным PvE-режимом в жанре roguelite и PvP-режимом deathmatch. Sony также разрабатывает сервисный спин-офф серии Horizon, но недавно перезапустила этот проект.

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