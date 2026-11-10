Sony anulowało sieciową strzelankę Fairgames — The Verge

Sony anulowało prace nad Fairgames, grą o napadach zapowiedzianą w 2023 roku. Jak informuje The Verge, powołując się na Bloomberg, decyzję podjęto po niedawnych testach projektu.

Wyniki testów

We fragmencie wewnętrznej notatki kierownictwa, opublikowanym przez Bloomberg, wskazano, że opinie graczy i wskaźniki utrzymania odbiorców były mieszane i nie osiągnęły ustalonych celów. Wśród czynników stojących za decyzją wymieniono również trudne warunki rynkowe w segmencie strzelanek PvP.

Według Bloomberga anulowanie Fairgames nie doprowadzi do zwolnień pracowników. Twórcy z Haven Studios będą nadal wspierać inne studia PlayStation. Sony przejęło Haven Studios w 2022 roku.

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Plany dotyczące gier usługowych

Fairgames było częścią zakrojonych na szeroką skalę planów Sony dotyczących gier usługowych dla PlayStation. Firma wcześniej anulowała odrębne planowane projekty usługowe w ramach franczyz God of War i The Last of Us, a także zamknęła Concord wkrótce po nieudanej premierze.

Jednocześnie Sony ma udany projekt usługowy Helldivers 2, dostępny również na Xbox. Marathon od Bungie, wydany w tym roku, miał trudny start, jednak studio zapowiedziało grudniową aktualizację z kooperacyjnym trybem PvE roguelite oraz trybem PvP deathmatch. Sony rozwija również usługowy spin-off serii Horizon, ale niedawno zrestartowało ten projekt.

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