索尼取消网络射击游戏《Fairgames》——The Verge

索尼已取消开发《Fairgames》——一款于2023年公布的抢劫题材游戏。The Verge报道称，援引彭博社消息，这一决定是在近期对该项目进行测试后作出的。

测试结果

彭博社公布的一份管理层内部备忘录节选指出，玩家反馈和受众留存指标好坏不一，且未达到既定目标。PvP射击游戏细分市场艰难的市场环境也被列为作出该决定的因素之一。

据彭博社报道，取消《Fairgames》不会导致员工裁员。Haven Studios的开发人员将继续支持其他PlayStation工作室。索尼于2022年收购了Haven Studios。

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服务型游戏计划

《Fairgames》是索尼面向PlayStation的大规模服务型游戏计划的一部分。该公司此前取消了《God of War》和《The Last of Us》系列中若干计划中的服务型项目，并在《Concord》发行失败后不久关闭了该游戏。

与此同时，索尼拥有成功的服务型项目《Helldivers 2》，该游戏也可在Xbox上游玩。Bungie的《Marathon》于今年发行，开局艰难，但该工作室宣布将推出12月更新，其中包括合作roguelite类PvE模式和PvP死亡竞赛模式。索尼还在开发《Horizon》系列的服务型衍生作，但最近重新启动了该项目。

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