Около 40 европейских государств подписали в Дублине декларацию об общей безопасности. Документ предусматривает, что решения по всем вопросам, касающимся безопасности Европы, должны приниматься совместно с европейскими странами, сообщает Tagesschau.

Участие Европы в переговорах

Инициативу по декларации выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в мирных переговорах должны участвовать Украина, европейские страны, Соединенные Штаты и государство-агрессор Россия.

После переговоров в Москве американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поздно вечером прибыли на военный аэродром в Дублине, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидалось, что они сообщат ему о прогрессе в мирных переговорах и об усилении голоса Европы в этом процессе.

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По данным Кремля, российский президент владимир путин планирует продолжить обсуждение Украины с президентом США Дональдом Трампом в конце месяца на саммите АТЭС в Китае. Он также выразил надежду, что Европа будет готова к обсуждению новой архитектуры европейской безопасности.

Поддержка Украины и финансирование

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал позитивным сигналом то, что США, Европа и Украина придерживаются общей позиции. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС накануне пообещал Украине дополнительные 500 генераторов и 200 автобусов на зимний период. Еврокомиссия также готовит 22-й пакет санкций против России и предложение по покрытию финансовых потребностей Украины в 2027 году.

Мерц призвал страны ЕС совместно закрыть финансовый дефицит Украины в 2027 году. Речь идет о 45 млрд евро финансирования ЕС на следующий год. Он подчеркнул, что Германия уже является крупнейшим двусторонним партнером Украины, а поддержка Киева должна быть общей задачей всех государств-членов ЕС. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поддержал эту позицию, отметив, что участие в поддержке Украины является составляющей общего подхода к европейской безопасности.

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