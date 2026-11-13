Близько 40 держав підписали декларацію про спільну безпеку — Tagesschau

Близько 40 європейських держав підписали в Дубліні декларацію про спільну безпеку. Документ передбачає, що рішення з усіх питань, які стосуються безпеки Європи, мають ухвалюватися спільно з європейськими країнами, повідомляє Tagesschau.

Участь Європи у переговорах

Ініціативу щодо декларації висунув президент Франції Емманюель Макрон. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у мирних переговорах мають брати участь Україна, європейські країни, Сполучені Штати та держава-агресор Росія.

Після переговорів у Москві американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер пізно ввечері прибули на військовий аеродром у Дубліні, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Очікувалося, що вони повідомлять йому про прогрес у мирних переговорах і про посилення голосу Європи в цьому процесі.

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За даними Кремля, російський президент володимир путін планує продовжити обговорення України з президентом США Дональдом Трампом наприкінці місяця на саміті АТЕС у Китаї. Він також висловив сподівання, що Європа буде готова до обговорення нової архітектури європейської безпеки.

Підтримка України та фінансування

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав позитивним сигналом те, що США, Європа та Україна дотримуються спільної позиції. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС напередодні пообіцяв Україні додаткові 500 генераторів і 200 автобусів на зимовий період. Єврокомісія також готує 22-й пакет санкцій проти Росії та пропозицію щодо покриття фінансових потреб України у 2027 році.

Мерц закликав країни ЄС спільно закрити фінансовий дефіцит України у 2027 році. Йдеться про 45 млрд євро фінансування ЄС на наступний рік. Він наголосив, що Німеччина вже є найбільшим двостороннім партнером України, а підтримка Києва має бути спільним завданням усіх держав-членів ЄС. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс підтримав цю позицію, зазначивши, що участь у підтримці України є складовою спільного підходу до європейської безпеки.

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