约40个国家签署共同安全宣言——Tagesschau

约40个欧洲国家在都柏林签署了共同安全宣言。该文件规定，所有涉及欧洲安全问题的决定都必须与欧洲国家共同作出，Tagesschau报道。

欧洲参与谈判

法国总统埃马纽埃尔·马克龙提出了这项宣言倡议。德国总理弗里德里希·默茨表示，乌克兰、欧洲国家、美国以及侵略国俄罗斯必须参与和平谈判。

在莫斯科会谈后，美国代表史蒂夫·威特科夫和贾里德·库什纳于深夜抵达都柏林一座军用机场，与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基会面。预计他们将向他通报和平谈判的进展，以及欧洲在这一进程中话语权的增强。

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据克里姆林宫消息，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京计划在本月底于中国举行的亚太经合组织峰会上，继续与美国总统唐纳德·特朗普讨论乌克兰问题。他还表示希望欧洲将准备好讨论欧洲安全的新架构。

对乌克兰的支持与资金

北约秘书长马克·吕特称，美国、欧洲和乌克兰持有共同立场是一个积极信号。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，欧盟此前一天承诺在冬季期间向乌克兰额外提供500台发电机和200辆公交车。欧盟委员会还在准备针对俄罗斯的第22轮制裁方案，以及一项满足乌克兰2027年财政需求的提案。

默茨呼吁欧盟国家共同填补乌克兰在2027年的资金缺口。这涉及欧盟为下一年提供的450亿欧元资金。他强调，德国已经是乌克兰最大的双边伙伴，而支持基辅应成为所有欧盟成员国的共同任务。拉脱维亚总理安德里斯·库尔伯格斯支持这一立场，并指出参与支持乌克兰是欧洲安全共同方针的组成部分。

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