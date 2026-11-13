Około 40 państw europejskich podpisało w Dublinie deklarację o wspólnym bezpieczeństwie. Dokument przewiduje, że decyzje we wszystkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa Europy powinny być podejmowane wspólnie z państwami europejskimi, informuje Tagesschau.

Udział Europy w negocjacjach

Inicjatywę dotyczącą deklaracji wysunął prezydent Francji Emmanuel Macron. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że w negocjacjach pokojowych powinny uczestniczyć Ukraina, państwa europejskie, Stany Zjednoczone oraz państwo-agresor Rosja.

Po rozmowach w Moskwie amerykańscy przedstawiciele Steve Witkoff i Jared Kushner późnym wieczorem przybyli na lotnisko wojskowe w Dublinie, aby spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Oczekiwano, że poinformują go o postępach w negocjacjach pokojowych oraz o wzmocnieniu głosu Europy w tym procesie.

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Według Kremla rosyjski prezydent Władimir Putin planuje kontynuować pod koniec miesiąca rozmowy o Ukrainie z prezydentem USA Donaldem Trumpem podczas szczytu APEC w Chinach. Wyraził również nadzieję, że Europa będzie gotowa do dyskusji o nowej architekturze bezpieczeństwa europejskiego.

Wsparcie dla Ukrainy i finansowanie

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte nazwał pozytywnym sygnałem to, że USA, Europa i Ukraina zajmują wspólne stanowisko. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że UE dzień wcześniej obiecała Ukrainie dodatkowe 500 generatorów i 200 autobusów na okres zimowy. Komisja Europejska przygotowuje również 22. pakiet sankcji przeciwko Rosji oraz propozycję pokrycia potrzeb finansowych Ukrainy w 2027 roku.

Merz wezwał państwa UE do wspólnego pokrycia deficytu finansowego Ukrainy w 2027 roku. Chodzi o 45 mld euro finansowania UE na następny rok. Podkreślił, że Niemcy są już największym dwustronnym partnerem Ukrainy, a wsparcie dla Kijowa powinno być wspólnym zadaniem wszystkich państw członkowskich UE. Premier Łotwy Andris Kulbergs poparł to stanowisko, zaznaczając, że udział we wspieraniu Ukrainy jest elementem wspólnego podejścia do bezpieczeństwa europejskiego.

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