W Australii premier Tasmanii Jeremy Rockliff zaczął otrzymywać pełną 22-procentową podwyżkę wynagrodzenia, choć wcześniej deklarował, że nie przyjmie takiej podwyżki. Wszyscy parlamentarzyści stanowi otrzymują teraz wynagrodzenie według stawek ustalonych przez Tasmańską Komisję Przemysłową, informuje ABC News.

Decyzja po siedmioletnim zamrożeniu płac

W czerwcu 2025 roku komisja postanowiła podnieść wynagrodzenia parlamentarzystów o 22% po siedmioletnim zamrożeniu płac. Liberałowie złożyli w parlamencie wniosek o cofnięcie tej podwyżki, jednak we wrześniu został on odrzucony przez Partię Pracy i ośmiu niezależnych członków izby wyższej.

Następnie Rockliff oświadczył, że osobiście zgodzi się jedynie na 3-procentową podwyżkę — na poziomie proponowanej podwyżki dla urzędników państwowych. Kilku innych przedstawicieli liberałów również deklarowało zamiar otrzymywania tylko 3%, podczas gdy większość parlamentarzystów od razu przyjęła pełną podwyżkę.

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Nowe wynagrodzenie premiera

Jak powiedział Rockliff, przez ponad rok otrzymywał mniej, niż przewidywała decyzja komisji, a teraz wszyscy parlamentarzyści zostali objęci ustaloną przez nią stawką. Roczne wynagrodzenie premiera wynosi 369 000 dolarów — niemal o 68 000 dolarów więcej niż przed decyzją komisji.

Ministrowie Tasmanii otrzymują obecnie 291 597 dolarów rocznie, a podstawowa stawka dla deputowanych wynosi 171 527 dolarów i, według ABC News, pozostaje najniższa w kraju. Decyzja o przyjęciu pełnej podwyżki zbiegła się z planami rządu, by do 2030 roku zlikwidować 1700 stanowisk w służbie publicznej w celu ograniczenia wydatków.

Związek zawodowy pracowników ochrony zdrowia skrytykował także proponowane dla pielęgniarek podwyżki wynagrodzeń o 3%, 2,75% i 2,5% w ciągu najbliższych trzech lat. Minister zdrowia Bridget Archer potwierdziła, że również przeszła na pełną stawkę, dodając, że rząd kontynuuje negocjacje ze związkami zawodowymi medyków.

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