塔斯马尼亚州州长罗克利夫接受22%加薪——澳大利亚广播公司新闻

在澳大利亚，塔斯马尼亚州州长杰里米·罗克利夫开始领取全额22%的加薪，尽管他此前表示不会接受这样的加薪。现在，所有州议会议员均按塔斯马尼亚工业委员会确定的标准领取薪酬，澳大利亚广播公司新闻报道。

七年薪酬冻结后的决定

2025年6月，该委员会决定在薪酬冻结七年后，将议员薪资提高22%。自由党向议会提出动议，要求撤销此次加薪，但该动议于9月被工党和上议院8名独立议员否决。

此后，罗克利夫表示，他个人只会接受3%的加薪，与向公务员提议的加薪幅度一致。其他几名自由党代表也表示打算只领取3%的加薪，而大多数议员则立即接受了全额加薪。

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州长的新薪资

罗克利夫表示，一年多来，他领取的薪资低于委员会决定规定的水平，而现在所有议员都已调整至该委员会确定的标准。州长的年薪为369,000美元，比委员会作出决定前增加近68,000美元。

塔斯马尼亚州部长目前的年薪为291,597美元，议员的基本薪资为171,527美元，据澳大利亚广播公司新闻报道，仍是全国最低水平。接受全额加薪的决定与政府计划在2030年前削减1,700个公务员职位以遏制开支的计划同时出现。

医疗卫生工作者工会还批评了未来三年为护士提出的3%、2.75%和2.5%的加薪方案。卫生部长布里奇特·阿彻确认，她也已转为领取全额薪资，并补充说，政府仍在与医疗工会进行谈判。

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