TechCrunch：Oura将以6.25亿美元收购Counsel Health

Oura宣布将以6.25亿美元收购Counsel Health——一家专注于使用人工智能的初级医疗保健平台。正如TechCrunch报道，该交易计划在2027年底前完成。

医疗服务整合

Counsel Health将基于人工智能的医疗聊天服务与持证医生资源相结合。该公司的服务于6月被整合至Oura应用程序。用户可从人工智能获得个性化医疗建议，如有需要，也可以在应用程序中与医生交流。

两家公司计划扩大在预防性医疗、紧急医疗、专科医疗以及慢性病治疗领域的合作。Oura首席执行官汤姆·黑尔表示，服务整合将使用户能够从了解自身身体指标转向采取具体行动，包括获得处方、实验室检测结果和转诊至专科医生的推荐。

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团队与财务表现

Counsel Health将继续为现有和新的企业合作伙伴提供服务，而Oura计划将基于人工智能的医疗保健模式扩展至其会员群体之外。据彭博社报道，Counsel首席执行官穆图·阿拉加潘将出任Oura首席临床人工智能官，70名初创公司员工将加入该公司。

一年前，Counsel Health在由Andreessen Horowitz和GV领投的A轮融资中筹集了2500万美元。根据PitchBook的估计，该初创公司累计融资3600万美元。Oura还报告称，截至9月30日的季度营收同比增长153%，达到5.33亿美元。其2026财年营收约为17.5亿美元，较上一年增长92%。

在宣布收购Counsel Health的数周前，Oura以IPO市场存在不确定性为由，无限期推迟了规模最高达22亿美元的首次公开募股。2025年10月，该公司在完成9亿美元后期融资后估值为110亿美元。

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