Oura przejmie Counsel Health za 625 mln dolarów — TechCrunch

Firma Oura ogłosiła przejęcie za 625 mln dolarów Counsel Health — platformy podstawowej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na wykorzystanie sztucznej inteligencji. Jak informuje TechCrunch, sfinalizowanie transakcji planowane jest do końca 2027 roku.

Integracja usług medycznych

Counsel Health łączy czat medyczny oparty na SI z dostępem do licencjonowanych lekarzy. Usługa firmy została zintegrowana z aplikacją Oura w czerwcu. Użytkownicy mogą otrzymywać spersonalizowane porady medyczne od SI, a w razie potrzeby kontaktować się z lekarzem w aplikacji.

Firmy planują rozszerzać współpracę w zakresie opieki profilaktycznej, pilnej i specjalistycznej oraz leczenia chorób przewlekłych. Dyrektor generalny Oura Tom Hale oświadczył, że połączenie usług umożliwi użytkownikom przejście od rozumienia wskaźników swojego organizmu do konkretnych działań, w tym uzyskiwania recept, wyników badań laboratoryjnych i skierowań do specjalistów.

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Zespół i wyniki finansowe

Counsel Health będzie nadal obsługiwać obecnych i nowych partnerów korporacyjnych, a Oura planuje rozszerzyć model opieki zdrowotnej oparty na SI poza swoją bazę członkowską. Według Bloomberga dyrektor generalny Counsel Muthu Alagappan zostanie dyrektorem Oura ds. klinicznej SI, a do firmy dołączy 70 pracowników startupu.

Rok temu Counsel Health pozyskała 25 mln dolarów w rundzie Series A, której przewodzili Andreessen Horowitz i GV. Według szacunków PitchBook startup pozyskał łącznie 36 mln dolarów. Oura poinformowała również o wzroście kwartalnych przychodów o 153% rok do roku — do 533 mln dolarów w kwartale zakończonym 30 września. W roku fiskalnym 2026 jej przychody wyniosły około 1,75 mld dolarów, o 92% więcej niż rok wcześniej.

Ogłoszenie zakupu Counsel Health nastąpiło kilka tygodni po tym, jak Oura bezterminowo odłożyła pierwszą ofertę publiczną o wartości do 2,2 mld dolarów, powołując się na niepewność na rynku IPO. W październiku 2025 roku spółkę wyceniono na 11 mld dolarów po późnej rundzie finansowania w wysokości 900 mln dolarów.

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