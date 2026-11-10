Oura придбає Counsel Health за $625 млн — TechCrunch

Компанія Oura оголосила про придбання за 625 млн доларів Counsel Health — платформи первинної медичної допомоги, орієнтованої на використання штучного інтелекту. Як повідомляє TechCrunch, завершити угоду планують до кінця 2027 року.

Інтеграція медичних сервісів

Counsel Health поєднує медичний чат на основі ШІ з доступом до ліцензованих лікарів. Сервіс компанії інтегрували в застосунок Oura у червні. Користувачі можуть отримувати персоналізовані медичні поради від ШІ, а за потреби — спілкуватися з лікарем у застосунку.

Компанії планують розширювати співпрацю у сфері профілактичної, невідкладної, спеціалізованої допомоги та лікування хронічних станів. Генеральний директор Oura Том Гейл заявив, що поєднання сервісів дасть змогу користувачам переходити від розуміння показників свого організму до конкретних дій — зокрема отримання рецептів, результатів лабораторних досліджень і направлень до фахівців.

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Команда та фінансові показники

Counsel Health продовжить обслуговувати наявних і нових корпоративних партнерів, а Oura планує поширити модель медичної допомоги на основі ШІ за межі своєї членської бази. За даними Bloomberg, гендиректор Counsel Муту Алагаппан стане головним директором Oura з клінічного ШІ, а до компанії приєднаються 70 працівників стартапу.

Рік тому Counsel Health залучила 25 млн доларів у раунді Series A, який очолили Andreessen Horowitz і GV. За оцінкою PitchBook, загалом стартап залучив 36 млн доларів. Oura також повідомила про зростання квартальної виручки на 153% у річному вимірі — до 533 млн доларів за квартал, що завершився 30 вересня. За 2026 фінансовий рік її виручка становила приблизно 1,75 млрд доларів, що на 92% більше, ніж роком раніше.

Оголошення про купівлю Counsel Health прозвучало через кілька тижнів після того, як Oura безстроково відклала первинне публічне розміщення акцій обсягом до 2,2 млрд доларів, пославшись на невизначеність на ринку IPO. У жовтні 2025 року компанію оцінили у 11 млрд доларів після раунду пізнього фінансування на 900 млн доларів.

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