Oura приобретет Counsel Health за $625 млн — TechCrunch

Компания Oura объявила о приобретении за 625 млн долларов Counsel Health — платформы первичной медицинской помощи, ориентированной на использование искусственного интеллекта. Как сообщает TechCrunch, завершить сделку планируют до конца 2027 года.

Интеграция медицинских сервисов

Counsel Health объединяет медицинский чат на основе ИИ с доступом к лицензированным врачам. Сервис компании был интегрирован в приложение Oura в июне. Пользователи могут получать персонализированные медицинские рекомендации от ИИ, а при необходимости — общаться с врачом в приложении.

Компании планируют расширять сотрудничество в сфере профилактической, неотложной и специализированной помощи, а также лечения хронических состояний. Генеральный директор Oura Том Хейл заявил, что объединение сервисов позволит пользователям перейти от понимания показателей своего организма к конкретным действиям — в частности, получению рецептов, результатов лабораторных исследований и направлений к специалистам.

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Команда и финансовые показатели

Counsel Health продолжит обслуживать существующих и новых корпоративных партнеров, а Oura планирует распространить модель медицинской помощи на основе ИИ за пределы своей членской базы. По данным Bloomberg, гендиректор Counsel Муту Алагаппан станет главным директором Oura по клиническому ИИ, а к компании присоединятся 70 сотрудников стартапа.

Год назад Counsel Health привлекла 25 млн долларов в раунде Series A, который возглавили Andreessen Horowitz и GV. По оценке PitchBook, всего стартап привлек 36 млн долларов. Oura также сообщила о росте квартальной выручки на 153% в годовом выражении — до 533 млн долларов за квартал, завершившийся 30 сентября. За 2026 финансовый год ее выручка составила примерно 1,75 млрд долларов, что на 92% больше, чем годом ранее.

Объявление о покупке Counsel Health прозвучало через несколько недель после того, как Oura на неопределенный срок отложила первичное публичное размещение акций объемом до 2,2 млрд долларов, сославшись на неопределенность на рынке IPO. В октябре 2025 года компанию оценили в 11 млрд долларов после позднего раунда финансирования на 900 млн долларов.

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