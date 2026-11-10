Orlen集团行使了终止与QatarEnergy签订的两份长期液化天然气供应合同中一份的权利。该公司称，原因是不可抗力情况持续存在，导致供应未能进行，RMF24报道。

协议还将继续有效60天

Orlen在2026年11月10日发布的证券交易所公告中表示，在提交终止通知后，该合同还将继续有效60天。

该协议规定每年供应100万吨LNG，约相当于15.3太瓦时。定价公式与石油报价挂钩。该合同在2026年的预计年价值约为5.7亿欧元，即25亿兹罗提。

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合同于2009年签订

该协议于2009年6月29日由Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo与Qatar Liquefied Gas Company Limited签订，后者现名为QatarEnergy LNG。根据合同的供应于2016年开始，而该协议本身原定有效至2034年。

同时，Orlen继续履行与QatarEnergy签订的第二份长期合同。该合同规定在2034年前供应最多100万吨LNG，其定价公式基于天然气报价。

该集团表示，终止一份合同不会影响天然气供应安全。该公司称，Orlen自身的天然气生产以及现行长期合同可完全满足集团的需求。

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