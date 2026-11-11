美国CFTC调查Kalshi提交合约事宜——CNBC

美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查预测市场平台Kalshi是否恰当地向监管机构通报了拟议的事件合约。据CNBC报道，该公司确认了此次审查，并表示此事涉及合约提交程序中的一个小问题。

与天气相关的合约

Kalshi表示，CFTC关注了与天气相关的合约。该公司传播部门负责人伊丽莎白·戴安娜表示，监管机构的通知涉及提交数份合约时出现的程序性错误，其中许多合约并未处于活跃状态。她称，该平台已经在解决这一问题。

预测市场平台可以自行认证事件合约，无需CFTC事先批准，前提是这些合约符合美国《商品交易法》。这一机制使新合约能够更快推出。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

CFTC的其他审查

Politico周二率先报道了此次审查，援引了一份CFTC向Kalshi发出的非公开通知，并指出指控可能很快提出。Kalshi未就可能被提出指控置评，CFTC也没有回应CNBC的置评请求。

8月，CFTC命令Kalshi下架体育“提及市场”，参与者在其中交易有关特定人士将在播出时或演讲期间说什么的合约。监管机构当时正在研究此类合约。CFTC还在对Kalshi的竞争对手Polymarket进行广泛审查，尤其是调查该公司是否违反了其与监管机构于2022年达成的和解条款；该和解禁止美国交易者访问其国际平台。

关注我们在