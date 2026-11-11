Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) bada, czy platforma rynków prognostycznych Kalshi prawidłowo powiadamiała regulatora o proponowanych kontraktach na wydarzenia. Jak podaje CNBC, firma potwierdziła kontrolę i oświadczyła, że dotyczy ona drobnego problemu z procedurą składania kontraktów.

Kontrakty związane z pogodą

Kalshi poinformowało, że CFTC zwróciła uwagę na kontrakty związane z pogodą. Szefowa działu komunikacji firmy, Elizabeth Diana, oświadczyła, że zawiadomienie regulatora dotyczy błędu proceduralnego przy składaniu kilku kontraktów, z których wiele nie było aktywnych. Według niej platforma już usuwa problem.

Platformy rynków prognostycznych mogą samodzielnie certyfikować kontrakty na wydarzenia bez uprzedniej zgody CFTC, jeśli są one zgodne z amerykańską ustawą o giełdach towarowych. Mechanizm ten umożliwia szybsze uruchamianie nowych kontraktów.

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Inne kontrole CFTC

Politico jako pierwsze poinformowało we wtorek o kontroli, powołując się na niepubliczne zawiadomienie CFTC skierowane do Kalshi, i podało, że zarzuty mogą zostać postawione wkrótce. Kalshi nie skomentowało możliwości postawienia zarzutów, a CFTC nie odpowiedziała na prośbę CNBC o komentarz.

W sierpniu CFTC nakazała Kalshi usunięcie sportowych „rynków wzmianek”, na których uczestnicy handlują kontraktami dotyczącymi tego, co określone osoby powiedzą na antenie lub podczas wystąpienia. Regulator badał wówczas ten rodzaj kontraktów. CFTC prowadzi również szeroką kontrolę konkurenta Kalshi — Polymarket, w tym ustala, czy firma nie naruszyła warunków ugody z regulatorem z 2022 roku, która zabrania traderom z USA dostępu do jej międzynarodowej platformy.

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