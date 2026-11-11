CFTC США проверяет Kalshi из-за подачи контрактов — CNBC

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) расследует, надлежащим ли образом платформа рынков прогнозов Kalshi уведомляла регулятора о предлагаемых контрактах на события. Как сообщает CNBC, компания подтвердила факт проверки и заявила, что речь идет о незначительной проблеме с порядком подачи контрактов.

Контракты, связанные с погодой

В Kalshi сообщили, что CFTC обратила внимание на контракты, связанные с погодой. Руководитель отдела коммуникаций компании Элизабет Диана заявила, что уведомление регулятора касается процедурной ошибки при подаче нескольких контрактов, многие из которых не были активными. По ее словам, платформа уже устраняет проблему.

Платформы рынков прогнозов могут самостоятельно сертифицировать контракты на события без предварительного одобрения CFTC, если они соответствуют Закону США о товарных биржах. Такой механизм позволяет быстрее запускать новые контракты.

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Другие проверки CFTC

Politico во вторник первым сообщило о проверке, сославшись на непубличное уведомление CFTC для Kalshi, и отметило, что обвинения могут быть предъявлены в ближайшее время. Kalshi не комментировала возможность предъявления обвинений, а CFTC не ответила на запрос CNBC о комментарии.

В августе CFTC приказала Kalshi убрать спортивные «рынки упоминаний», где участники торгуют контрактами на то, что определенные люди скажут в эфире или во время выступления. Регулятор тогда изучал этот тип контрактов. CFTC также проводит широкую проверку конкурента Kalshi — Polymarket, в частности выясняет, не нарушила ли компания условия урегулирования с регулятором 2022 года, которое запрещает трейдерам из США доступ к ее международной платформе.

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