英格兰女子板球队取消了原定于4月在西印度群岛举行的测试赛，转而为在英国举行的女子Ashes系列赛做准备。正如BBC Sport报道，娜特·西弗-布伦特率领的球队将进行四场红球板球比赛。

Ashes之前的四场比赛

备战计划将包括一场对阵澳大利亚A队的三日赛，以及三场国内“强强对决”比赛。1月，球队还将在气候温暖的班加罗尔进行为期10天的红球板球训练营。

英格兰计划让26或27名球员参加不同的训练营和比赛。多赛制Ashes系列赛中对阵澳大利亚的测试赛将计入四分，比赛将于明年夏天6月24日至27日在海丁利举行。

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西印度群岛更新后的赛程

测试赛取消后，英格兰在西印度群岛的赛程将仅包括三场T20比赛和三场单日国际赛。此前，西印度群岛板球协会首席执行官克里斯·德林表示，该组织欢迎较富裕的板球会员委员会提供财政援助，因为在加勒比地区举办比赛成本高昂。

据BBC Sport报道，英格兰和威尔士板球委员会的决定与这些财务讨论无关。该决定被视为一项体育决定，旨在提高英格兰赢得Ashes的机会。西印度群岛女子队自2004年以来未参加过测试赛——那是该队47年间唯一一场这一赛制的比赛。

自2025年1月与澳大利亚进行上一次四日赛以来，英格兰只参加过一场测试赛——在伦敦洛德球场惨败给印度队。

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