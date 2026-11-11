Англія скасувала тест-матч у Вест-Індії заради підготовки до Ashes — BBC Sport

Жіноча збірна Англії з крикету скасувала запланований на квітень тест-матч у Вест-Індії та натомість готуватиметься до серії Women's Ashes у Сполученому Королівстві. Як повідомляє BBC Sport, команда Нат Сківер-Брант проведе чотири матчі з крикету червоним м’ячем.

Чотири матчі перед Ashes

До програми підготовки увійде триденний матч проти Australia A, а також три внутрішні матчі у форматі «найкращі проти найкращих». У січні команда також проведе в Бангалорі 10-денний тренувальний збір із крикету червоним м’ячем у теплому кліматі.

Англія планує залучити 26 або 27 гравчинь до різних зборів і матчів. Тест проти Австралії в межах мультиформатної серії Ashes, за який нараховуватимуть чотири очки, відбудеться на «Гедінґлі» з 24 до 27 червня наступного літа.

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Оновлена програма у Вест-Індії

Після скасування тест-матчу програма Англії у Вест-Індії складатиметься лише з трьох матчів T20 та трьох одноденних міжнародних матчів. Раніше виконавчий директор Cricket West Indies Кріс Дерінг заявляв, що організація вітала б фінансову допомогу від заможніших крикетних рад-членів, оскільки проведення матчів у Карибському регіоні є дорогим.

За даними BBC Sport, рішення Англійської та Валійської крикетної ради не пов’язане з цими фінансовими обговореннями. Його розглядають як спортивне рішення, що має підвищити шанси Англії на перемогу в Ashes. Жіноча збірна Вест-Індії не грала тест-матчів із 2004 року — це був її єдиний матч такого формату за 47 років.

Від останньої чотириденної зустрічі з Австралією в січні 2025 року Англія провела лише один тест-матч — зазнала великої поразки від Індії на лондонському «Лордсі».

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